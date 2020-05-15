الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 40 درجة

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، على القاهرة والوجه البحري، يصاحبه سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء أن يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما يبقى حارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر خلال ساعات النهار، لطيف ليلا، يصاحبه سقوط أمطار متوسطة، وتكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويسود على محافظات الصعيد، طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، ويصاحبه أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتسجل درجات الحرارة، غدا السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 للعظمى و23 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى و22 للصغرى، وعلى جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى و23 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 41 للعظمى و25 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى و27 للصغرى.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، تنتهي بحلول الثامن عشر من مايو الجاري، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا، مع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.

وأوضحت الهيئة خلال بيان لها أنه من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري يوم الأحد وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدي أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وأكدت الهيئة في وقت سابق أنه من المنتظر أن تتعرض القاهرة الكبرى لموجة شديدة الحرارة حتى 18 من مايو الجاري، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، مشيرة إلى أنه اعتبارا من يوم أمس الجمعة وحتى الإثنين 18 مايو، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على بعض الطرق والمناطق المكشوفة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة.