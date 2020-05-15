قصر احتفالات عيد الأنبا باخوميوس على الرهبان بسبب كورونا

أعلن الأنبا هدرا، مطران أسوان للأقباط الأرثوذكس ورئيس دير الأنبا باخوميوس العامر بجبل أدفو، عن قصر صلوات عشية وقداس ذكرى وفاة الأنبا باخوميوس "أب الشركة" حسب الاعتقاد المسيحي، يومي الخميس والجمعة المقبلين، على رهبان الدير فقط، مع استمرار منع أي زيارات للدير خلال هذه الفترة ولحين انتهاء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا هدرا، في بيان له، إنه كان يود أن يجتمع الجميع في هذه الذكرى التي اعتادت الكنيسة إقامتها سنويا ولكن للظروف الاستثنائية الطارئة التي تمر بها مصر بسبب فيروس كورونا، تقرر أن يعتذر الدير هذا العام عن استقبال أي زيارات خلال فترة الاحتفال بالعيد.

وأضاف مطران أسوان، أنه يطلب من الله أن يرفع عن مصر والعالم هذا الوباء الخطير.