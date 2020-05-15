فقدان الذاكرة في مسلسلات رمضان.. موضة أم حبكة درامية؟

"فقدان الذاكرة" من التيمات التي تكرر استخدامها لأبطال العمل، خلال موسم رمضان الحالي في عدد من الأعمال الدرامية.

ونحب تاني ليه

من بداية الحلقة 20، أصيب الفنان شريف منير، في حادث سيارة، والذي يجسد شخصية مخرج الإعلانات عبدالله الروبي، وأخبر الأطباء ياسمين عبدالعزيز، والتي تجسد دور طليقته غالية عبدالرحمن ووالدة ابنته، بأنه أصيب بفقدان ذاكرة جزئي لبعض المحطات في حياته، أهمها أنه لا يعلم بانفصالهما، ويجب عدم إطلاعه على الأمر لعدم إصابته بـ"نكسة".

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع إصابة شريف منير بفقدان ذاكرة، بتأكيد بعضهم أنها "لعبة" ليضمن عودة "غالية" له والتفريق بينها و مراد السويفي الذي يجسد دوره كريم فهمي.

مسلسل ونحب تاني ليه، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث مسلسل ونحب تاني ليه، حول مهندسة الديكور "غالية" ياسمين عبدالعزيز، والتي يطلقها زوجها مخرج الإعلانات "عبدالله" شريف منير، دون سبب، رغم حبها له، وتقرر "غالية" الذهاب وابنتها الصغيرة للعيش بمنزل والدتها وجدتها.تضع الصدفة أمام "غالية" رجل الأعمال "مراد السويفي" كريم فهمي، في الوقت الذي يقرر زوجها السابق، الاهتمام بها.

فرصة تانية

في مسلسل فرصة تانية، مع بداية الحلقات، أصيبت "ملك" ياسمين صبري بحادث سيارة، وأصيبت بفقدان الذاكرة، وحذر الأطباء من محاولات تذكيرها بأي شئ قبل الحادث حتى لا تصاب بـ "نكسة"، ومع تصاعد الأحداث، يكتشف أسرتها و زملاءها أنها لم تكن مصابة بفقدان ذاكرة، وأن الأمر "لعبة" للانتقام من خطيبها السابق "زياد" أحمد مجدي.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث مسلسل فرصة تانية حول إصابة "ملك" ياسمين صبري، بفقدان الذاكرة، جراء انقلاب سيارتها، بالتزامن مع زفاف خطيبها السابق "زياد" حمد مجدي، من "ريهام" آيتن عامر، التي كانت تلاحقه.

وحاول "زياد" الابتعاد عن "ريهام" وقام بتطليقها يوم زفافهما، فور علمه بحادث "ملك"، ولكن خوفا من السجن بسبب المؤخر، قام بالعودة إلى "ريهام" والسفر معها إلى دبي، ولكنه قرر العودة مجددا والانفصال عنها مرة أخرى.

وخلال الأحداث قرر "زياد" أن يبدأ مع "ملك" صفحة جديدة والتودد إليها بعد علمه بإصابتها بفقدان الذاكرة، وفي الوقت الذي يحدث التقارب بينهما، تفاجئه "ريهام" بخبر حملها، ولكنه يكتشف كذبها، وتحاول قتله و"ملك" بعد شراءها مسدسا، وتفسد حفل خطبته على "ملك" بعد ذهابها إليها، وبسببها تستعيد "ملك" ذاكرتها وتقطع علاقتها بـ "زياد" مجددًا. وفاجأت "ملك"، الجميع أنها لم تكن مصابة بفقدان الذاكرة من الأساس، ولكن كانت تنتقم من "زياد"، وتقرر "ريهام" الانتحار، لتتغير علاقة "ملك" و "زياد".

لعبة النسيان

تدور أحداث مسلسل لعبة النسيان حول "رقية"، دينا الشربيني، التي تعرضت لحادث أدى إلى دخولها غيبوبة 4 أشهر وفقدانها الذاكرة المتعلقة بآخر 6 سنوات من عمرها.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني وأحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أدم وهدان.