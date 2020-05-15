لحق بابنه بعد 3 أيام.. وفاة والد محمد نادي وهدان بفيروس كورونا

أكدت مصدر مسؤول بمحافظة المنوفية، لـ"الوطن"، وفاة نادي وهدان والد الشاب محمد وهدان الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفي العزل الصحي، مؤكدا أن سيدفن بمحل إقامته بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

يذكر أن والد الشاب كان يعاني من العديد من الأمراض المزمنة التي صعبت من فرص نجاته من الإصابة بفيروس كورونا، وكان نجله توفي منذ 3 أيام نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وعلق الشاب محمد النادي قبل رحيله، عن معاناته عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "كلمتين أول ما قدرت أكتبهم كتبتهم، أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة، لأن عندي مضاعفات كتير في جسمي خصوصا الكلى والرئة"، مضيفا "ياما اتقالي خليك في بيتك بلاش خروج، وأنا ولا حياه لمن تنادي، ذلآ مني وراء لقمه العيش الكاذبة، لكني أحمد الله الواحد الأحد".

ونصح النادي الناس قائلًا: "أرجوكم بلاش استهتار لأنه مرض مش سهل وقاتل، ويدمر كل حته فيك، محدش بيموت من الجوع، متغامرش بحياتك، المرض منتشر جدا في مصر، وخصوصا المنوفية، أنا للاسف عديت اخواتي، أبقى في بيتك إنه قاتل لعين، وأدعولي من قبلكم للشفاء العاجل من هذا الفايروس اللعين فضلا وليس أمرا جزاكم الله خيرا".