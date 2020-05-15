رابع جمعة في رمضان دون مخالفات بالمساجد

ترأس الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، غرفة إدارة الأزمات والمتابعة بوزارة الأوقاف لمتابعة التزام ما يزيد على 150 ألف مسجد وزاوية ومصلى بقرارات تعليق صلاة الجماعة والجمع وغلق المساجد بسبب وباء كورونا.

وأكد الشيخ جابر طايع، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، على أن غرفة المتابعة لم ترصد أي مخالفات حول غلق المساجد وتعليق صلاة الجماعة والجمع، في الجمعة الرابعة من رمضان مشيدا بالتزام جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف، وحسن تقديرهم للظروف الراهنة، داعيا لهم بمزيد من السداد والتوفيق.

وشدد طايع على أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع، وأن الوزارة جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها أو يقصر في عمله بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.