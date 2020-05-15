الغد يطالب الدولة بوضع آلية تلزم المنشآت بالإجراءات الوقائية ضد كورونا

طالب حزب الغد برئاسة موسى مصطفى موسى، الحكومة بضرورة الإسراع في وضع آلية لالزام المواطنين والمنشآت الحيوية والحكومية باتباع الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس خالد جمال الدين، نائب رئيس الحزب، في بيان إنه لابد من وضع آلية لإلزام المنشآت الخاصة والعامة وكذلك المواطنين بمراعاة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة، وكذلك المحافظة على التباعد الاجتماعي فيما بينهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

وأضاف أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات وقائية أكثر صرامة في ظل استهتار بعض المواطنين في التعامل مع كورونا خاصة في وسائل النقل والمواصلات العامة والزامهم بارتداء الكمامات واستخدام المعلمات والمطهرات مع توقع عقوبات رادعة على المخالفين.

وشدد على أهمية استمرار منع التجمعات وغلق المقاهي والكافيهات والشواطئ ودور السينما، نظرا لأنها من أكثر الأماكن التي تتسبب في تكدس المواطنين، وهو ما يمثل خطورة كبيرة لانتشار الفيروس بين المواطنين.