رفع وإزالة ١٠ أشجار بسبب الطقس السيئ بالأقصر

أعلن مجلس مدينة الأقصر، منذ قليل، شن رئاسة حي وسط مساء أمس، حملة نظافة مكبرة بمنطقة وسط مدينة الأقصر، بالتنسيق مع حملة المعدات ومنظومة النظافة، وتم رفع وإزالة ١٠ أشجار ولافتات إعلانية من شوارع مدينة الأقصر، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ للحفاظ على الحركة المرورية وأمن وسلامة المواطنين.

وأوضح رئيس حي وسط أن سوء الأحوال الجوية وعدم استقرارها منذ صباح يوم الخميس أدى لسقوط أشجار ولافتات إعلانية في أماكن متفرقة من الشوارع التابعة لرئاسة حي وسط، مشيرًا إلى أن الحملة استهدفت شوارع كورنيش النيل والسجل المدني القديم وشارع مدرسة وادي الملكات ومعبد الكرنك وأمام جامع أحمد النجم، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري لمعظم شوارع الحي.