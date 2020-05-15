انخفاض تهريب المخدرات بفرنسا بسبب إجراءات الحجر الصحي

قال وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، إن الإجراءات الوقائية، التي تم اتخاذها لمنع تفشي فيروس كورونا ساهمت في انخفاض تهريب المخدرات بنسبة ما بين 30% و40%.

ولا تزال فرنسا تغلق حدودها في إطار الإجراءات المتخذة لاحتواء فيروس كورونا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقال وزير الداخلية الفرنسي في وقت سابق إن الحدود ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، لقد قررنا تمديد العمل بالقيود المفروضة حتى 15 يونيو على الأقل.

ورغم غلق الحدود والقيود المفروضة أوقفت الجمارك الفرنسية، نهاية الشهر الماضي، شاحنة إسبانية تنقل 1.2 طن من القنب "الحشيش" في جنوب البلاد.