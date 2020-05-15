ما هو مصير العاملين بالمنشآت المستمر غلقها في إطار التعايش مع كورونا؟

أكدت قيادات عمالية ضرورة وجود خطة شاملة للدولة في إطار التعايش التي ستبدأ من بعد العيد، والتي وجهت بضرورة استمرار غلق الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والمقاهي والكافيهات وجميع الأماكن الترفيهية، خلال فترة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن فيروس كورونا المستجد مستمر لفترة طويلة في ضوء الدراسات وما تعلنه منظمة الصحة العالمية، ولذلك علينا في إطار خطة التعايش مع الفيروس أن يتم مراعاة جميع العاملين المتضررين من جراء اجراءات مواجهة كورونا.

وأضاف وهب الله، لـ"الوطن"، أنه لابد أن تشمل خطة التعايش التي تضعها الدولة، وضع العاملين المتضررين من استمرار غلق منشآت العمل الخاصة بهم، مثل العاملين بالمقاهي والأندية والصالات الرياضية والجيم، وجميع المؤسسات المستمرة في الغلق وفقًا للمرحلة الأولى من خطة التعايش في إطار مواجهة فيروس كورونا بعد العيد، والتى أعلنت عنها وزارة الصحة.

وتابع: يجب أن تتضمن خطة التعايش رؤى أطراف العمل في مصر، المتمثلة في الحكومة واتحاد الصناعات والغرف التجارية واتحاد العمال، وذلك من أجل خروج خطة تعايش دقيقة.

وأكد الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أنه لابد من تكاتف الجميع في أزمة كورونا، فالدولة لن تقوم بكل شيء بمفردها، فعلى أصحاب الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى القيام بدورهم في تلك الأزمة التي اجتاحت العالم وأثرت على الاقتصاد العالمي.

البدوى:لابد من توفير فرص عمل بديلة بالتنسيق مع رجال الأعمال

وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إنه لابد من خطة لانقاذ الإقتصاد الوطني في ظل الاجراءات الوقائية خلال مرحلة التعايش لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على أن تضمن تلك الخطة العاملين أصحاب المهن والأشغال المستمر توقفها وفقًا للمرحلة الأولى من خطة التعايش مع فيروس كورونا.

وأضاف البدوى، لـ"الوطن": من الممكن أن يكون هناك صندوق خاص للعاملين المتضررين من إستمرار غلق منشآت عملهم، أو أن يتم تحويلهم إلى صندوق الطواريء، ولا سيما أن بين تلك العمالة من هم لديهم تأمينات، فلاينطبق عليهم تصنيف العمالة غير المنتظمة.

وأكد نائب رئيس اتحاد العمال، أنه لابد من توفير فرص عمل بديلة بالتنسيق بين الحكومة مع رجال الأعمال، لأن وضع كورونا لن ينتهى بعد أيام بل الأمر مستمر لفترة طويلة، مما سينتج عنه ارتفاع نسبة البطالة.