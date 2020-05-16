أبكت المشاهدين بأغنية "يابا".. حكاية الطفلة ملك ابنة الإسماعيلية

ملك محمد فتحي 10 سنوات، طالبة بمدرسة السلام التجريبية بالإسماعيلية، لفتت الأنظار خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أدائها لأغنية "يابا"، في الحلقة 19 من مسلسل البرنس.

واستطاعت ملك، أن تبكي كل من سمع وشاهد الأغنية، وغنت ملك أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالات ذكرى أكتوبر العام الماضي.

كانت أحلام ملك، تنحصر فى أن تصبح مطربة مشهورة مثل شرين عبدالوهاب نجمتها المفضلة فى الغناء، لكن الأقدار دائما تخبئ أشياء جميلة للبسطاء والمجتهدين، خاصة الموهوبين، وحدثت المعجزة، ووقفت ملك الطفلة أمام الرئيس وكبار قيادات الدولة، وكبار الفنانين، لتقدم أغنية طوبة فوق طوبة، التى شدت بها من قبل الفنانة أمال ماهر، وذلك خلال احتفالات مصر، بالذكرى الـ45 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ويحكي والد ملك المحاسب محمد فتحي مشوار ملك وكيف اكتشف موهبتها، فيقول: اكتشفت أن ملك صوتها جميل، حيث كانت تؤدي بعض الأغنيات فى المنزل أمام أخوتها، وجعلتني أصحبها إلى قصر ثقافة الإسماعيلية منذ عامين ونصف، وقابلت الفنان أحمد القاضى مايسترو فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وتابع: عندما سمعها، نصحنى بالتوجه إلى دار الأوبرا بالقاهرة، ولكنني لم أعرف أحد، ولم يسبق لى أن دخلت دار الأوبرا من قبل، وتواصل الفنان أحمد القاضي، مع الدكتور أحمد عامر مدير فرقة المايسترو عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، والدكتورة سهير أبوزيد، وتم عمل اختبارات لملك وضمها لفرقة كورال الأطفال بالفرقة.

وأضاف: في الوقت نفسه، هى عضوة بفرقة الموسيقى العربية بقصر الثقافة، ونسافر أسبوعيا كل يوم جمعة من الإسماعيلية للقاهرة لحضور البروفات وعندما تكون هناك حفلات ممكن نسافر 3 أو 4 مرات فى الأسبوع ذهابا وإيابا، ولا توجد عندي مشكلة فى السفر حتى يوميا، لأنني مهتم بأن تحقق ملك حلمها، فى أن تصبح مطربة جيدة ومشهورة.

ويشير محمد فتحى والد ملك، إلى حكاية الحفلة التى شاركت فيها ملك أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى احتفالات انتصارات أكتوبر، لم تكن متوقعة على الإطلاق، حيث طلب الدكتور مصطفى حلمي مايسترو الحفل، طفلة تغنى مع الفنان صابر الرباعي والجاسمى ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم ووائل جسار، وكانت الأغنية محددة وهى "طوبة فوق طوبة".

وتم ترشيح ملك لأداء الأغنية، وأجرى الدكتور مصطفى حلمى، اختبارات دقيقة لملك، وبدأت البروفات، دون أن نعرف موعد الحفل، أو أن الرئيس سيحضر الحفل، وكان هناك تكتم شديد على فعاليات الحفل.

وتؤكد ملك، أنها عندما وقفت على المسرح لتغنى الأغنية التى حفظتها، وتدربت عليها لمدة أسبوع، شعرت بالخوف والرجفة، وسرعان ما تبدد هذا الخوف، عندما شاهدت ابتسامة الرئيس عبدالفتاح السيسى لها، وهى تغنى، فأكملت أغنيتها، وصفق لها الجميع وكان أولهم الرئيس.

أما أغنية "يابا"، فتقول: هى ترشيح من الملحن هيثم نبيل، وتم تدريبى على الأغنية قبل التسجيل، والحمد لله نجحت فى تقديم المطلوب بصوت طفلة تحتاج إلى حض والدها، بعد أن تم إلقائها فى الشارع، وأصبحت بلا سند وبلا دفيء، كما تقول كلمات الأغنية: "مين في عز البرد باجي في حضنه واتدفى.. مين لما ببقى أنا خايفة بجري في ضهره واتخفى.. بعدك أنت أنا سندي مين.. فينك أنت يابا فين.. فين ألاقي حنان يطمن قلبي فين".

وأوضحت ملك، أنها شاركت من قبل فى مسابقة "ذا فويس" للأطفال، ولكنها خرجت من المسابقة فى منتصف السباق، لم تحزن ملك رغم جودة صوتها، واستمرت فى تنفيذ حلمها وألتحقت بالأوبرا، كما سبق وأشار والدها.

وأكدت أنها ستواصل التدريب والغناء فى الأوبرا، مع فرقة المايسترو عبدالحليم نويرة، وتعشق الطرب العربي الأصيل لسيدة الغناء أم كلثوم وعبدالحليم ونجاة وعبدالوهاب، ونجمتها المفضلة شرين عبدالوهاب، لوجود تقارب بين صوت ملك وشرين، حسب قولها.