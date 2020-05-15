محمد سامي: والدة أطفال مسلسل البرنس دورها لا يقل عن أبطاله

وجه المخرج محمد سامي، مخرج مسلسل البرنس، التحية لوالدة الطفلة فريدة حسام، التي لعبت دور "مريم رضوان"، والطفلة أمل التي أكملت دورها عندما كبرت، والطفلة المطربة ملك، لأنهن شقيقات في الحقيقة، "مامتهم عملت مجهود كبير في المسلسل لا يقل عن دور أبطاله".

وأضاف سامي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن "مامتهم كانت بتساعدني طول الوقت وبتحفظهم وتذاكر لهم كويس جداً وتديهملي مظبوطين جدا، طبعا تعامل الطفلة أمل غير فريدة وبالتأكيد هما موهوبين وحبتهم من قلبي في التصوير وهما حبوني".

وتابع، أن الطفلة أمل ذكية جدا وعندها مخ وسيكون لها مستقبل كويس جدا، وبالنسبة للطفلة ملك التي غنت على مشهد ضياع الطفلة فريدة فإن غناءها بالمشهد سبب نجاحه بنسبة 90%.