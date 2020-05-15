10 نصائح من التعليم لطلاب الثانوية العامة: ناموا 8 ساعات.. وبلاش شاي وقهوة

وجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، نصائحه للطلاب لتحقيق التفوق الدراسي مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة المقرر لها 7 يونيو المقبل.

وجاءت نصائح حجازي للطلاب عبر صفحته على فيسبوك، كالآتي..

- كن سعيدا بأي إنجاز تحققه حتى تتولد لديك تأكيدات إيجابية ويتلاشى الصوت السلبي داخلك.

- لا تعقد مقارنات بينك وبين الآخرين حتى لا تشعر بالإحباط. وعمق تحصيلك في المادة الدراسية التي تحبها حتى تشعر بالتميز.

- تمسك بالجدول الذي وضعته للمذاكرة وكن صارما في تحقيق أهدافك. فإدارة الوقت أحد أهم مقومات النجاح في الحياة بشكل عام.

- احتفل بإنجازاتك حتى تعزز ثقتك بنفسك وتشعر بالتميز ليمكنك النهوض سريعا من الفشل.

- دون إنجاز مذاكرتك في مفكرة خاصة بك حتى تتكون لديك تأكيدات إيجابية حول ذاتك.

- اختر أحد أهم إنجازاتك التحصيلية ووضح العوامل التي ساعدتك على تحقيقه.

- خذ وقتا للاسترخاء وقسطا كافيا من النوم (من 6 إلى 8 ساعات يوميا، يفضل أن تكون ليلا) وعدم الإكثار من المنبهات (كالشاي والقهوة) حتى تحتفظ بنشاطك المستمر.

- تحدث عن إنجازاتك التحصيلية للمقربين منك واقبل منهم المدح والمجاملات. ولا تستمع للمحبطين والمتشائمين.

- تعاطف مع ذاتك ولا تجلد نفسك أكثر من اللازم عندما تتعرض لفشل في تحصيل أحد المواد الدراسية وتذكر نجاحاتك في المواد الدراسية الأخرى.

- عبر عن انفعالاتك الإيجابية أو السلبية للمقربين منك وتحلى بالابتسامة حتى تكتسب قدرة على المواجهة.