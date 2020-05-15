10 نصائح من التعليم لطلاب الثانوية العامة: ناموا 8 ساعات.. وبلاش شاي وقهوة
كتب:
محمود عبد الرحمن
05:46 م | الجمعة 15 مايو 2020
وجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، نصائحه للطلاب لتحقيق التفوق الدراسي مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة المقرر لها 7 يونيو المقبل.
وجاءت نصائح حجازي للطلاب عبر صفحته على فيسبوك، كالآتي..
- كن سعيدا بأي إنجاز تحققه حتى تتولد لديك تأكيدات إيجابية ويتلاشى الصوت السلبي داخلك.
- لا تعقد مقارنات بينك وبين الآخرين حتى لا تشعر بالإحباط. وعمق تحصيلك في المادة الدراسية التي تحبها حتى تشعر بالتميز.
- تمسك بالجدول الذي وضعته للمذاكرة وكن صارما في تحقيق أهدافك. فإدارة الوقت أحد أهم مقومات النجاح في الحياة بشكل عام.
- احتفل بإنجازاتك حتى تعزز ثقتك بنفسك وتشعر بالتميز ليمكنك النهوض سريعا من الفشل.
- دون إنجاز مذاكرتك في مفكرة خاصة بك حتى تتكون لديك تأكيدات إيجابية حول ذاتك.
- اختر أحد أهم إنجازاتك التحصيلية ووضح العوامل التي ساعدتك على تحقيقه.
- خذ وقتا للاسترخاء وقسطا كافيا من النوم (من 6 إلى 8 ساعات يوميا، يفضل أن تكون ليلا) وعدم الإكثار من المنبهات (كالشاي والقهوة) حتى تحتفظ بنشاطك المستمر.
- تحدث عن إنجازاتك التحصيلية للمقربين منك واقبل منهم المدح والمجاملات. ولا تستمع للمحبطين والمتشائمين.
- تعاطف مع ذاتك ولا تجلد نفسك أكثر من اللازم عندما تتعرض لفشل في تحصيل أحد المواد الدراسية وتذكر نجاحاتك في المواد الدراسية الأخرى.
- عبر عن انفعالاتك الإيجابية أو السلبية للمقربين منك وتحلى بالابتسامة حتى تكتسب قدرة على المواجهة.