37.6 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية لتشغيل الشباب

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية، يدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لتشجيع الشباب والمرأة على العمل، وخلق فرص عمل بمختلف المحافظات.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن الأرقام توضح حجم النشاط المبذول من خلال صندوق التنمية المحلية، لتشجيع الاستثمارات وإقامة المشروعات المتنوعة، لافتا إلى أن الأرقام التالية، تؤكد دور صندوق التنمية المحلية، فى خدمة المواطنين.

-37.6 مليون جنيه لدعم المشروعات.

-15 مليون جنيه قيمة التمويل المخصص للعام، وتم استنفاده فى 6 شهور.

-22.6 مليون جنيه قيمة التمويل الاضافى من الموارد الذاتية.

-104 مشروع فى 8 قرى ينفذ بها مبادرة حياة كريمة.

-13 محافظة سيتم إقراض المشروعات بها.

-697 مشروع صغير جار إقراضه.

-5.2 مليون جنيه قيمة القروض الموافق عليها.

مليون جنيه قيمة تمويل مشروعات بـ4 محافظات حتى الآن.