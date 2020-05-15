وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ السويس جهود إزالة التعديات

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمقر الوزارة اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، لمناقشة عددا من الملفات التي تهم المواطنين بالمحافظة.

وشهد الاجتماع متابعة جهود تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والبناء العشوائي والمخالف والبناء على الأراضي الزراعية، واستعرض اللواء عبدالمجيد صقر النتائج التي تحققت بالتنسيق بين الأجهزة المحلية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة كل التعديات التي تم حصرها خلال الفترة الماضية، وترسيخ هيبة الدولة وعدم التهاون في استرداد.

كما استعرض شعراوي مع المحافظ نسب تنفيذ بعض المشروعات الجارية في عدد من القطاعات ومنها الصرف الصحي ومياه الشرب، وكذا جهود تطوير وتجميل بعض الميادين والشوارع الرئيسية، وشدد الوزير على أهمية متابعة اتخاذ كل التدابير الخاصة بفيروس كورونا في هذه المشروعات لمنع انتشار الفيروس بين العاملين بها.

وأكد شعراوي على متابعة جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم فيما يخص حظر التجول ومنع التجمعات وتعقيم وتطهير المنشآت والمباني الحكومية والخدمية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة ومواقف سيارات النقل وبعض الشوارع للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

كما استعرض شعراوي مع محافظ السويس جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضا المواطنين بالمحافظة وعلى رأسها ملف القمامة والمخلفات، وما تم تنفيذه فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ورفع التراكمات اليومية، ومتابعة برامج الصيانة للمعدات المستخدمة في جمع القمامة لتعمل بكامل طاقتها وتوفير بعض الصناديق الجديدة للحفاظ على القمامة حال تدويرها والحد من تبعثرها خارج الصناديق التقليدية ورفع مستوى النظافة بصورة عامة والارتقاء بالمظهر الحضاري.