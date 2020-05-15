عميدة تمريض القناة تؤكد دور الجامعة في مواجهة فيروس كورونا

قدمت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميدة كلية التمريض بجامعة قناة السويس الشكر للقيادة السياسية لدعمها للجيش الأبيض فى مواجهة أخطار فيروس كورونا المستجد مؤكدة دور الجامعة برئاسة الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتناولت الدكتورة وفاء عبد العظيم فى تصريحات صحفية اليوم بمناسبة اليوم العالمى للتمريض ما قامت به الجامعه من إرسال أطقم طبية الى مستشفى العزل بأبوخليفه والإستعداد التام للمشاركة فى اى مجهودات صحية

وأشادت الدكتورة وفاء عبد العظيم بالدور الكبير والتضحيات التي يقدمها قطاع التمريض بمستشفيات العزل، مشيرة إلى أن كل جنود الجيش الأبيض فداء للوطن وأنهم فى مقدمة الخطوط لمواجهة جائحة كورونا.