توقعات طقس 72 ساعة.. حالة من عدم الاستقرار تضرب جنوب البلاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة في الفترة من 16 إلى 18 مايو الحالي، حيث يتوقع أن يسود البلاد حالة من عدم استقرار الطقس بداية من الغد.

ويتوقع الخبراء أن يسود غدًا السبت طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا على معظم الأنحاء، وتتساقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، وقد تصل إلى حد السيول على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وترتفع الحرارة يومي الأحد والاثنين، ليصبح الطقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلا على معظم الأنحاء، وتتساقط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة، تكون رعدية على مناطق متفرقة، والرياح من معتدلة تنشط أحيانا، وتصل الأمطار إلى حد السيول على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

طقس السبت 16 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.

طقس الأحد 17 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.

طقس الاثنين 18 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.