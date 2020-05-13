توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شديد الحرارة وأمطار رعدية على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة في الفترة من 14 إلى 16 مايو الجاري.

إذ يتوقع الخبراء أن تبدأ حالة من عدم الاستقرار غدًا الخميس، تتمثل في طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا على معظم الأنحاء، وتتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

أما يوم السبت يسود طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا على معظم الأنحاء، وتتساقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانًا على القاهرة وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

طقس الخميس 14 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

طقس الجمعة 15 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.

طقس السبت 16 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 27.