إزالة 17 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

كثفت محافظة البحيرة، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "كوم حماده - الدلنجات - أبو حمص - المحمودية - دمنهور - شبراخيت" عن إزالة 17 حالة تعدى على مساحة 2,482 م2 عبارة عن إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية التابعة لهندسة ري كوم حماده بنطاق شابور بمساحة 702 متر.

كما تم تنفيذ 3 قرارات إزالة لتعديات علي الأرض الزراعية بقرية قافلة بأبو حمص بإجمالي مساحة 630 متر، وإزالة 2 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 500 متر بقري مؤسسة البستان وطيبة بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة بالطوب الأبيض والمونه الأسمنتية.

وتمكنت الحملة من إزالة 3 حالات بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بمساحة 220 متر مربع بشبراخيت عبارة عن بناء بالطوب الابيض، وتنفيذ إزالة لسمل خرسانى بمساحة 120 م٢ بقرية بدر التابعة لقرية سيدى عقبة بالمحمودية.