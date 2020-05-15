الحلقة 22 من "سلطانة المعز".. غادة عبدالرازق تحصل على أدلة تدين نعيم

شهدت أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل سلطانة المعز، الذي تلعب بطولته غادة عبدالرازق، بمشاركة عدد من النجوم، إثارة كبيرة، بعد تمكن سلطانة، من الحصول على مستندات تدين نعيم (محمود عبدالمغني).

ملخص الحلقة 22 من مسلسل سلطانة المعز

بدأت أحداث الحلقة، باتفاق دار بين سلطانة (غادة عبد الرازق) وحمدي (محمود البزاوي) وورد، زوجة سلام المحامي، على خداع شمس شقيق نعيم، حيث قابلته وحصلت على المفاتيح الخاصة به، وأعطتها لسلطانة لاستخراج نسخة عليها، قبل أن ترجعها من جديد.

ونجحت سلطانة بالتعاون مع حمدي، في الوصول إلى الشركة التي افتتحها نعيم وأشقائه لكريمة (دينا)، ليكتشفوا أنهم يقومون بإدراج اسمها في جميع الأوراق الخاصة بالأفارقة الذين يقومون بتهريبهم للحصول على أعضائهم، لتقوم سلطانة بتصويرها لتكون دليل جديد ضد نعيم وعصابته.

وفي ظل بحث سلطانة عن ابنتها الهاربة من المنزل، ومحاولة استرداد حقوقها من نعيم، ازدادت الأمور صعوبة بالنسبة لها، عندما علمت بمغادرة والدتها المنزل.

وأسدل الستار في الحلقة، على عثور سلطانة على مستندات جديدة في منزل شمس، تدين نعيم وعصابته، وصورتها بمساعدة حمدي، قبل أن تصل رسالة غامضة إلى نعيم.

مسلسل سلطانة المعز

مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبد المغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

يعرض مسلسل سلطانة المعز على قناة "النهار" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يذاع على قناة "art حكايات" الساعة 8 مساءً.