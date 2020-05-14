الحلقة 21 من سلطانة المعز: غادة عبدالرازق تكتشف حقيقة جديدة عن نعيم

دارت أحداث الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل سلطانة المعز، الذي تلعب بطولته غادة عبدالرازق بمشاركة عدد من النجوم، حول محاولات سلطانة أن تسترد حقها، واستمرار نعيم في مخططاته للتنقيب عن الآثار.

ملخص الحلقة 21 من مسلسل سلطانة المعز

بدأت أحداث الحلقة بمراقبة حمدي(محمود البزاوي) لسعد الخياط(أحمد صيام) بعد خروجه من السجن، ليكتشف أنه على علاقة بنعيم، ويخبر سلطانة(غادة عبدالرازق)، ويحاول أن يفتش عن أي معلومة في المنطقة التي يسكن بها نعيم(محمود عبدالمغني).

تلتقى سلطانة بالمحامي الخاص بها، صديق شقيقها سلام، الذي يساعدها في قضيتها ويساندها ويمدها بالمعلومات، ويخبرها ببقية قصة نعيم وأمه التي كانت متزوجه من حسن الخياط الذي سجنه والد سلطانة في الماضي، والتي هربت وتزوجت شخص آخر بعد وفاة زوجها.

يعطي المحامي لسلطانة عنوان شقيقة الشخص التي تزوجته أم نعيم بعد وفاة أبوه، وبالفعل تذهب مع حمدي لتتحدث معها، وتكتشف أن نعيم ابن حسن الخياط الذي تسبب والدها في سجنه وخروجه من الحارة، وأن سعد الخياط، الذي ستسببت سلطانة في سجنه، يكون عمه.

خلال جلسة نقاش بين سلطانة وحمدي، يتوصلوا إلى أن نعيم عاد ليكمل مخطط والده بالتنقيب عن الآثار أسفل بيوت شارع المعز، كما أنه يريد الانتقام مما حدث في الماضي لوالده.

وعلى الجانب الآخر، يلتقي سعد الخياط بشريف، شريك نعيم، ويجتمع الثلاثة للاتفاق على مخطط التنقيب والمواقع، ويقررون البدء في أقرب وقت ممكن، كما تستمر أنشطتهم الأخرى المشبوهه، وخصوصا الإتجار في البشر عبر المكتب الذي اُفتتح باسم كريمة(دينا)، إذ يستقبلون شباب أفريقيين على أساس توفير فرص عمل لهم.

مسلسل سلطانة المعز

مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

يعرض مسلسل سلطانة المعز على قناة "النهار" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يذاع على قناة "art حكايات" الساعة 8 مساءً.