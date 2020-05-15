وصول طائرة دبي لمطار مرسى علم وعلى متنها 298 مصريا

وصلت مساء اليوم طائرة مصر للطيران مطار مرسى علم الدولي قادمة من مطار دبي وعلى متنها 298 مصريا من العالقين بالإمارات، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوى التي أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعادة المصريين العالقين في الخارج.

كان في استقبال الطائرة مسؤولو مطار مرسي علم الدولي وأجهزة البحر الأحمر و فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائى برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأشار دكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريحات لـ"الوطن"، أن فرق طبية بالحجر الصحي بمطار مرسى علم توقيع الكشف الطبى على جميع الركاب فور نزولهم من سلم الطائرة وإجراء التحاليل الفورية والفحوصات اللازمة والكشف الطبى على جميع الركاب وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يومًا في احد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسي علم.