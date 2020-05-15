مسلسل شاهد عيان الحلقة 22.. بسمة تبحث وراء مقتل هنا

تشهد الحلقة الـ22 من مسلسل شاهد عيان بزيارة ليلى "بسمة"، إحدى صديقات ندى "هنا شيحة" بالجريدة، لمعرفة معلومات جديدة منه، بعد عثورها على الملفات التي عثرت عليها في منزل أسرتها لشقيقتها.

وتكتشف أن كل منهم يحمل اسم لأفراد العصابة من "عدنان، ووهيب، وطارق" بالإضافة لعمر، الذي يرفض الانخراط فيما تورطت به ندى، خوفا على حياته، وينصحها بالمضي قدما في حياتها لتجنب أي مخاطر، ويطلب منها عدم التواصل معه مرة أخرى.

لم تمل ليلى من المحاولة، لتبحث عن صديقتها المقربة علياء المهدي في مكتب المحامي طارق المهدي "أحمد صيام" لتتحدث مع إحدى صديقاتها، ولكن دون جدوى، بينما يثير ذلك خوف طارق، إلا أنها مازالت تحاول البحث عن أي دليل، لتتلقى اتصالا هاتفيا من والدة عمر التي يسيطر عليها القلق جراء اختفاء نجلها.

وبالتزامن مع ذلك، يطلب أبو حماد من الفتاة التي تدعى أنها زوجة عُمر "حسن الرداد" بعد فقدانه الذاكرة، تشديد الضغط عليه من أجل تطويعه في انتقامه، حيث يبتلع الطعم بالفعل، ويعودوا إلى مصر، ليلتقوا بوهيب "محمد لطفي" لتوريطه في مخططهم تحت إدعاءات انتقامه من قتلة طفله، ليخضعه لعدة تدريبات لتذكيره بمهاراته القتالية، حتى يدفعوه لقتل رجل الأعمال عادل الوايلي.

بينما تصل ندى لشقتها الجديدة تحت اسم مستعار، بعد أن بدأت هيئتها مرة أخرى، ثم يتصل بها وهيب لطلب لقائها، ويصحبها هو وطارق وأبو حماد للقاء عمر للمرة الأولى، ما يفجر مفاجأة بينهم.

تدور أحداث المسلسل، في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.