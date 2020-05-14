الحلقة 20 بمسلسل "فرصة تانية".. شاهد عيان يثبت براءة زياد من تهمة القتل

تبدأ الحلقة 20 من مسلسل فرصة تانية، للنجمة ياسمين صبري، بمحاولة "ملك" اقناع صديقة "ريهام" آيتن عامر بالشهادة في قضية "زياد" أحمد مجدي، بعد اتهامه في قضية قتل ريهام، وطلبت منها أن تؤكد أن صديقتها كانت تعاني من مشاكل نفسية قبل وفاتها قد تدفعها للانتحار.

وتتوالى الأحداث وترفض "مريم" هبة مجدي، العودة لزوجها "مدحت" دياب رغم محاولات والده المستمرة. ويوافق الدكتور النفسي المعالج لريهام قبل وفاتها الإدلاء بشهادته في النيابة وأنها كانت تمر بأزمة نفسية يمكن أن تنتهى بانتحارها.

وتنتهى الحلقة بظهور شاهد عيان في قضية مقتل ريهام الذى رأى انتحار الأخيرة من خلال شرفة منزله.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، أيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.