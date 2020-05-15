مشجعة الجزائر الأولى ضيفة "أغلب السقا": "بنجيب أعلام ونعمل شماريخ"

استضافت المذيعة رزان مغربي، في حلقة اليوم من برنامج "أغلب السقا"، المشجعة الأولى لمنتخب الجزائر أمل بوشوشة، وقدمتها في البرنامج بكونها: "طالبة استار أكاديمي وخريجة مدرسة الحب وأشهر مشجعة لمنتخب الجزائر، ونجمة مسلسل دولار".

وقالت "بوشوشة" خلال استضافتها بالبرنامج المذاع على فضائية "MBC مصر"، إنها دائما ما تكون في الصفوف الأولى لتشجيع فريق بلادها الجزائر، وكانت فيما سبق تقوم بالتشجيع في الاستاد، وحاليا تقوم بتشجيع منتخبها في المنزل: "في البيت بنجيب أعلام وبنعمل شماريخ".

وطلبت مشجعة الجزائر الأولى من الفنان أحمد السقا في البرنامج أن تفوز في المسابقات بقدراتها، وليست بتعاطف الفنان "السقا" معها، كما أدت بصوتها أغنية "أنت الوحيد قادر أكيد تغني النشيد بالصوت العربي".

ولعب السقا وبوشوشة، لعبة "الوش التاني"، وقال السقا خلال المسابقة : "أكيد أمل هتكسب ده ملقاط وهي هتكسب"، وربحت كبيرة مشجعي المنتخب الجزائري هذه المسابقة.

فيما فاز "السقا" على غريمته في تحدي "المحاسب"، وقال لـ"شوشة": "هبقي أعلمك طريقة سهلة علشان تعرفي الحساب كويس".

وفشل السقا في تقليد أمل بوشوشة، والتى بالرغم من صمودها الكبير أمام السقا إلا أنها سقطت وخسرت في إجمالي مسابقات الحلقة.