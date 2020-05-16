راحت على"الشراقوة".. شباب سوهاج فطَّروا قطار الفقراء

الكرم ليس حكراً على «الشراقوة»، كما هو شائع، تحت زعم «عزموا القطر»، فالصعايدة وأبناء محافظة سوهاج تحديداً، قدموا نموذجاً فى الكرم يحتذى به، بتوزيع تمور وعصائر فى محطة قطار، المشهد الذى تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى بصور ومقاطع فيديو.

اختار متطوعو إحدى الجمعيات الخيرية بمركز طما التابع لمحافظة سوهاج، قطار الفقراء، لكى يوزعوا على ركابه عصائر وتموراً ووجبات سريعة، الأمر الذى استقبله الصائمون بامتنان ودعوات بالأجر والثواب للقائمين على المبادرة الخيرية.

وعبر عبدالرحيم حسين، رئيس الجمعية، عن سعادته بالإفطار ومساعدة الناس: «أبناء سوهاج أهل كرم ونخوة ومشهورين بالطيبة والجدعنة، مفيش حد فيهم بيتأخر عن مساعدة غيره، خاصة الفقير، على مدار السنة وليس فى رمضان». وبحسب «عبدالرحيم»، تقوم الجمعية، التى أنشئت منذ 6 أعوام، بتوزيع أكثر من 400 وجبة إفطار يومياً فى شهر رمضان، على أسر الفقراء والأيتام والمرضى، وتقوم بتوصيلها إلى المنازل، فضلاً عن رعاية وخدمة الفقراء والأيتام فى طما طوال العام: «كل المتبرعين سباقين للخير، وكفاية دعوات الناس لينا».