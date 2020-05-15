أشقاء وأزواج وأبناء.. منافسة عائلية شرسة في دراما رمضان 2020

زادت الحبكة الدرامية لمسلسلات رمضان 2020 في الـ10 أيام الأخيرة من الشهر الكريم، تعقيدًا ووصلت الأمور إلى ذروتها في كل منها، ليسعى كل عمل في الوصول إلى أقصى درجات الإثارة والتشويق، وجذب المشاهدين قدر الإمكان، وسط تنافس شديد بين الأسر الفنية التي شهدت انتشارا وتألقًا بيم أعمال الموسم الدرامي.

وشهدت الدراما الرمضانية منافسة العائلات الفنية، والتي تنوعت العلاقات بها بين منافسة الأزواج لبعضهما، أو الأب لابنه، أو الأشقاء، ليصبح زملاء فراش الأمس منافسي دراما اليوم.

أبرز هؤلاء المتنافسين، هما الفنان أشرف زكي والفنانة روجينا، اللذان تجمعهما علاقة زواج طويلة الأمد، ولكن هذا العام يتنافسان في الأعمال الفنية، حيث يشارك في 3 أعمال، وهي "فرصة تانية" بدور "شهدي - والد ريهام"، و "لما كنا صغيرين"، بشخصية "وفيق"، فيما يظهر في "لياينا 80" بدور "عزيز"، بينما تشارك روجينا في عمل واحد، وهو "البرنس"، في دور "فدوى".

فيما يتنافس الشقيقان كريم فهمي وأحمد فهمي في موسم رمضان، حيث يشارك كريم في مسلسل "ونحب تاني ليه" بدور "مراد"، ويشارك أحمد في المسلسل الكوميدي "رجالة البيت" بدور "تيمون".

وفي أول منافسة بينهما، شارك الفنان أحمد زاهر وابنته ليلى بالموسم الرمضاني، حيث ظهر أحمد زاهر في مسلسل "البرنس" بدور "فتحي"، فيما تشارك ليلى في مسلسل "الفتة" بعد غياب عن الفن، في دور "نورا".

ويتنافس المخرج محمد سامي مع زوجته الفنانة مي عمر في الموسم الدرامي 2020، حيث يشارك سامي بتأليف وإخراج مسلسل "البرنس"، فيما تؤدي مي دور "ليل" في مسلسل "الفتوة".

أما الفنان عادل إمام الذي عاد للدراما بعد غياب العام الماضي، يتنافس مع نجله محمد إمام في رمضان الحالي، حيث ظهر الزعيم في دور "فلانتينو" بالمسلسل الذي يحمل الاسم ذاته، بينما إمام الابن فشارك كضيف شرف في دور "الضابط فتحي" بمسلسل "الاختيار".

كما يتنافس الفنان أحمد العوضي مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال أعمال رمضان 2020، حيث يشارك العوضي بمسلسل "الاختيار" في دور "هشام عشماوي"، فيما تشارك ياسمين في مسلسل "ونحب تاني ليه" في دور "غالية".