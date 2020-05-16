مطالب برلمانية بمنح "الحاضنة" إجازة للتعايش مع كورونا

طالب أعضاء فى البرلمان الحكومة باستمرار خفض أعداد المرأة العاملة فى القطاعين العام والخاص، للتعايش مع فيروس كورونا، مع استمرار وقف الدراسة فى المدارس، وإغلاق الحضانات، مؤكدين أن هذا الإجراء يجب اتخاذه وتعميمه لتخفيف العبء عن الأمهات اللاتى ما زال أبناؤهن فى سن الحضانة.

وأكدت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، لـ«الوطن»، أنها ستتبنى إصدار هذه التوصية، لمساعدة الأمهات الحاضنات على رعاية أبنائهن للحد من تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، التى بدأت فى الانتشار بين الأطفال عالمياً.

وأشارت إلى أن قرار وزارة الصحة باستمرار إغلاق الحضانات الخاصة، أمر محمود لدرء تزايد الإصابات بين الأطفال بكورونا، لكنه يضع عبئاً ثقيلاً على كاهل المرأة فى ظل تعنت الكثير من الجهات توفيق أوضاع العاملات بها من خلال تقليل فترات العمل لهن أسبوعياً، أو استمرار عملهن من المنزل إذا استلزم الأمر لبعض الوظائف التى لا تحتاج الحضور إلى مقر العمل.

طالبت جليلة عثمان، عضو المجلس، بتوضيح الإجراءات التى سيتم اتباعها مع بدء تطبيق خطة التعايش مع كورونا، ولا سيما للأمهات العاملات اللاتى قد يضطررن إلى اصطحاب أبنائهن الصغار ممن لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات إلى مقر العمل.

وأشارت إلى ضرورة إصدار قرارات لحماية المرأة العاملة فى هذه الأجواء، واتخاذ الاحتياطات المناسبة، إما بإعطاء الأمهات الحاضنات إجازة مدفوعة الأجر لحين انتهاء الجائحة لحماية الأطفال، أو عمل شيفتات تقسم على مدار أيام الأسبوع للعاملات فى القطاعين العام والخاص. وشددت على ضرورة تدخل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لحسم الملف، وحماية الأمهات من بطش أصحاب الأعمال، مضيفة أن إجراءات التعايش مع كورونا ستبدأ بالتطبيق تدريجياً عقب إجازة عيد الفطر.