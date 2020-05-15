حظك اليوم الجمعة 15-5-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يشتهر مولود برج الدلو بخفة الدم، وروحه المرحة، الكرم، لا ييأس في تحقيق أحلامه، ناجح في عمله، جريء، سريع البديهة.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني قد يصيبك بالتشتت، اليوم قم بحساباتك جيدا إذا أردت تحقيق مكاسب، وعليك بتنظيم أفكارك لتتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحب يفتح أمامك الباب لعلاقات موفقة، فقط حافظ اليوم على اللباقة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة ماري منيب، ويوافق تاريخ ميلادها 11 فبراير.