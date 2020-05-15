الحلقة 22 من فلانتينو.. عادل إمام يتعرض لمساومة بسبب زواجه

يعرض مسلسل فلانتينو، على قنوات "dmc"، ضمن السباق الدرامي هذا العام، وتدور أحداثه، حول رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المدارس الدولية، وتحترق تلك المدارس، ما يؤدي إلى وضع صعب لبطل العمل.

ملخص الحلقة 22 من مسلسل فلانتينو

دارت أحداث الحلقة 22 من مسلسل فلانتينو، حول زيارة غادة لمنزل المهندس مدحت، كي تبارك له على شقته الجديدة، فأخبرها بفكرة مشروعه الجديد، وهو عبارة عن شركة تنفذ تطبيقات على الهواتف المحمولة للشركات والمؤسسات، لتعجب غادة بالفكرة، وتقرر الدخول كشريك برأس المال معه.

كما شهدت الحلقة، اتصال صافي بالمهندس مدحت، لكي تعتذر له عما بدر منها من سوء تفاهم، بخصوص سفر زوجها هشام، ثم تتلقى صافي اتصالا من شقيق هشام، يخبرها أن زوجها دخل في غيبوبة.

وانتهت الحلقة باكتشاف الدكتور هاني، حقيقة زواج فلانتينو للمرة الثانية، يذهب لمكتب فلانتينو، ويساومه للموافقة على زواجه من ابنته نبوية، ثم يطلب فلانتينو من نبوية، دعوة هاني على العشاء في منزلهم للتعرف عليه.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، وعلاء عمرو.

مواعيد عرض مسلسل فلانتينو

يعرض المسلسل حصريا على قناة "dmc"، في السادسة والنصف مساء من كل يوم فى رمضان، وعلى "dmc دراما" في العاشرة مساء.