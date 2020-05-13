الحلقة 19 من مسلسل فلانتينو: "الزعيم" يغير اسمه خوفا من افتضاح أمره

يعرض مسلسل فلانتينو، على قنوات "dmc"، ضمن السباق الدرامي هذا العام، وتدور أحداثه، حول رجل أعمال مصري، يمتلك العديد من المدارس الدولية، وتحترق تلك المدارس، ما يؤدي إلى وضع صعب لبطل العمل.

ملخص الحلقة 19 من مسلسل فلانتينو

دارت أحداث الحلقة 19 من مسلسل فلانتينو حول اتفاق عادل إمام وداليا البحيري على تغيير اسمه لأبو محمد، وأقنعها أن السبب وراء ذلك أنه يخشى أن يطمع أحد به ويقوم بخطفه وطلب فدية مالية، حيث قال لها إذا سأل أحد عن اسم زوجها تخبره أنه يدعى أبو محمد وعندما ردت عليه بأنها ستستمع لكلامه ناهية حديثها "بسي فلانتينو" فصفعها بالقلم على وجهها.

وطالبها بعدم ذكر اسم فلانتينو مرة أخرى، وذلك خوفا من أن يفتضح سر زواجه من داليا البحيري، خاصة أن زوجته الأولى دلال عبد العزيز تسكن في الفيلا المجاورة لفيلا داليا البحيرى، بعد أن اكتشفت حقيقة عقد فيلا الشيخ زايد فاضطر أن يشتري لها الفيلا المجاورة.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، وعلاء عمرو.

مواعيد عرض مسلسل فلانتينو

يعرض المسلسل حصريا على قناة "dmc"، في السادسة والنصف مساء من كل يوم فى رمضان، وعلى "dmc دراما" في العاشرة مساء.