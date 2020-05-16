تجهيز المدينة الجامعية في بني سويف لاستقبال العائدين و"عزل قها" يحتفل بتعافي 3 ممرضات من كورونا

استمرت جهود الفرق الطبية فى المستشفيات المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا، وسط ارتفاع معدلات التعافى، تزامناً مع الإعلان عن إصابات جديدة بصفة يومية من قبل وزارة الصحة، فضلاً عن متابعة قرارات الحجر الصحى للأطقم الطبية فى بعض المناطق للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

فى القليوبية، استقبلت إدارة مستشفى «قها» المركزى المخصص للعزل إحدى الممرضات العاملات بأحد الفرق الطبية بعد إصابتها بالفيروس، ووجهت إدارة التمريض بالمستشفى الشكر والتقدير للفريق الطبى الرابع بالمستشفى لجهودهم التى تكللت بالنجاح بنقل الممرضة المصابة للمستشفى للعلاج بعد التنسيق من وزارة الصحة، فيما احتفلت إدارة المستشفى بشفاء 3 من طاقم التمريض من الفيروس، وقالت الدكتورة سعاد حتاتة، نائب مدير المستشفى، رئيس الفريق الطبى الرابع، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 179 شخصاً بعد خروج 3 حالات، مشيرة إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق. فى الشرقية، أعلنت الدكتورة منار سامى، طبيبة الأمراض الصدرية بمستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق، عن تعافيها وزوجها وطفلتيهما ووالدة زوجها من فيروس كورونا، وأكدت الطبيبة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن نتائج الفحوصات جاءت سلبية بعد تلقيهم العلاج، وقدمت الشكر للأطباء بمستشفيات حميات الزقازيق والصدر الذين تعاملوا معها فور ظهور أعراض الإصابة بالمرض عليها بشكل جدى وسريع، لافتة إلى أن الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لتقديم الخدمة اللازمة للمرضى داخل العزل، فيما أكد الدكتور عبدالكريم العراقى، مدير مستشفى الأحرار التعليمى، إنهاء العزل المنزلى لـ30 من الأطباء والتمريض والفنيين والعمال بالمستشفى بعد مرور 14 يوماً على عزلهم، مشيراً إلى أنهم عادوا إلى المستشفى لمباشرة عملهم. وقال «العراقى» إنه خلال الفترة الماضية تم اتخاذ قرار بالعزل المنزلى لـ5 أطباء واثنين من التمريض واثنين من العمال، بعد مخالطتهم لحالة إيجابية، وتبين إصابة طبيب وطبيبة منهم بالفيروس القاتل، وجرى نقلهما إلى أحد مستشفيات العزل، مشيراً إلى أن الطبيب تعافى كما تعافت الطبيبة وطفلتاهما ووالدة زوجها، وأضاف: «شهدت أيضاً الفترة الماضية عزلاً منزلياً لـ10 أطباء و6 ممرضين و7 فنيين بعد مخالطتهم حالة مصابة خارج المستشفى، وتبين عدم إصابة أى منهم بأعراض فيروس كورونا وعادوا وزملاؤهم الآخرون إلى العمل، ليرتفع إجمالى الأطباء والعاملين الذين تم رفع العزل عنهم إلى 30 شخصاً».

نقل طبيبين بـ"تأمين السويس" لمستشفى العزل بعد اكتشاف إصابتهما

وأصيب طبيبان بمستشفى التأمين الصحى بالسويس بفيروس كورونا، وقامت إدارة المستشفى بتنفيذ إجراءات احترازية، ونقل الطبيبين إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، بعد وصول نتائج التحاليل إلى مديرية الصحة بالسويس، فيما أعلنت المديرية وصول إجمالى عدد المصابين بالمحافظة إلى 90 حالة، جرى نقلهم إلى مستشفيات العزل، وأكد الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، أن العاملين بمستشفيات الحميات والصدر يبذلون جهوداً كبيرة، وأن العمل منتظم بالمستشفيات بفضل التنسيق بين «الصحة» ومسئولى المحافظة.

من جهة ثانية، شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الغربية حملة مكبرة بطنطا استهدفت الإشغالات وإزالة المخالفات، ومتابعة التزام المحال والأنشطة المقرر لها الإغلاق خلال فترة الحظر، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 9 محلات لأنشطة محمول، وصيانة غسالات، وبيع ملابس، وخردوات ومن بينها 2 مقهى بنطاق مركز ومدينة طنطا، لمخالفتها قرار الحظر، وجرى تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق. وتفقد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، مقر المدينة الجامعية المخصصة للعزل الصحى للمصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوماً قبل عودتهم لمنازلهم، وراجع محافظ بنى سويف ميدانياً التجهيزات النهائية لاستقبال 1205 مواطنين قبل وصولهم بساعات، رافقه خلال الجولة بلال حبش نائب المحافظ، ولجنة تجهيز المقر من ديوان عام المحافظة، التى كلفها المحافظ بمتابعة أعمال التجهيز بالتعاون مع الجامعة ومديرية التضامن والجهات المعنية. وتجول المحافظ داخل المبنى متفقداً غرف النوم وتجهيزاتها والصالات والقاعات المخصصة للترفيه، ومطبخ المدينة، وكافة تجهيزات الإعاشة مراجعاً كل التفاصيل والمتطلبات التى تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات مع فريق العمل المختص والزيارات الميدانية السابقة، التى تشمل تعظيم الاستفادة من المتاح، وتوفير المتطلبات الأخرى، بحيث يكون المبنى مجهزاً بوسائل الإعاشة والراحة والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة. كما تفقد المحافظ مسار وصول المواطنين للمدينة والإجراءات التى ستنفذ قبل الدخول كالتعقيم والتطهير للمواطنين والمتعلقات، وإجراءات الأمن الداخلى والخارجى، حيث أكد محافظ بنى سويف أن ملف تجهيز مقار للعزل الصحى للمصريين العالقين بالخارج والمقرر عودتهم له أولوية كبيرة فى هذه الفترة، حيث تستمر جهود الدولة لإعادة كل المصريين العالقين بالخارج، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن، التى تنفذها الحكومة وفق خطة محكمة تضم كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية، وكلف المحافظ بسرعة تلافى بعض الملاحظات وتكثيف العمل حتى الانتهاء منها قبل وصول المصريين العائدين من الخارج بوقت كافٍ، مثنياً على الجهود المبذولة فى وقت قياسى، والروح القوية التى يعمل بها فريق العمل، مشيراً إلى أنه تم وضع نظام متابعة يتابع المدينة على مدار الساعة طوال فترة إقامة المواطنين بها «المدة المقررة للعزل الصحى». وقال مصدر بمديرية الصحة فى دمياط إن إجمالى عدد الحالات المصابة بالفيروس فى المحافظة بلغ 344 حالة بعد تسجيل 6 حالات جديدة ليلة أمس، لافتاً إلى وفاة 37 حالة من المصابين أغلبهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة أو لديهم عوامل خطورة.