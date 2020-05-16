تضم 3 وكالات أثرية.. قيسارية أسيوط الأقدم بعد خان الخليلي

"قيسارية أسيوط"، الأقدم بعد خان الخليلي، كما أنه السوق الأشهر في الصعيد، يلجأ أليه الأهالى لشراء إحتياجاتهم ويطلق عليه "سوق الغلابة"، لأنه يتميز برخص أسعار البضائع فيه، عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى.

"الوطن" توضح أبرز المعلومات عن "سوق الغلابة" أو القيسارية بحى غرب أسيوط:

1- البداية كانت مع العصر العثماني، وكانت القيسارية ملتقى التجارة بين مصر والسودان، وما زالت تلك البداية حاضرة بين جنبات السوق.

2- تضم القيسارية وكالات تجارية (لطفي، وثابت، وشلبي)، وتنطق نقوشه العثمانية بحضارة قديمة أصداؤها حية في القلوب.

3- بمجرد دخولك السوق، تستقبلك روائح عطوره وعطارته المختلطة ببعضها "البن المحوج، والبخور، والبهارات".

4- السوق يحتوى على كل شئ كما يقول المثل الشعبي "من الإبرة للصاروخ" حيث يوفد إليه الراغبين الجميع، تجار وزبائن، من مراكز وقرى أسيوط كافة، حيث يمكنهم شراء الخضر والفاكهة والملابس والأدوات المنزلية وقطع الأثاث أيضًا.

5- مرور السنوات لم يزد السوق إلا عراقة بينما أهله تمسكوا به، وتوارث كل منهم تجارته من الأجداد إلى الأحفاد.

6- للوكالة واجهتين الأولي هي الواجهة الغربية وتطل على شارع الشيخ خضر ويقع بها المدخل الرئيسي، أما الواجهة الثانية فهي الواجهة الشمالية وتطل على حارة المغربي.

7- يتوصل إلى الوكالة عن طريق المدخل الرئيسي لها الذي يقع بالطرف الجنوبي للواجهة الرئيسية، وقد بني بالطوب المنجور بنفس أسلوب بناء جامع الكاشف، يؤدي المدخل إلى دركاة مستطيلة يغطيها قبو متقاطع، ويوجد على يمين دركاة المدخل سلم صاعد يؤدي إلى الطابق العلوي للوكالة.

8- الوكالة من الداخل فإنها تتكون من فناء أو حوش أوسط مكشوف ذكرت حجة الوقف الخاصة بالوكالة انه كان معدا للدواب تحيط به من الجهات الأربعة حواصل عددها 16 حاصلا تغطي أسقفها قباب ضحلة وتتقدم الحواصل سقيفة من عوارض خشبية ترتكز على عمودين من الرخام.

أما الطابق العلوي للوكالة فإنه يتكون من سبعة عشرة طبقة وكشك مفتوح أعلى المدخل مباشرة ويتقدم الطباق ممشي تغطيه سقيفة من جذوع النخيل وتتكون الطباق من مساحات اختلفت ما بين مربعة ومستطيلة يغطي أسقفها سقف مسطح من جذوع النخيل.

9- يعانى سوق القيسارية من زحام وإشغالات شديدين، وإختفاء لوسائل الحماية من فيروس كورونا

10-فى نوفمبر 2018 ترأس محافظ أسيوط السابق أول حملة إزالة إشغالات للسوق ولكن سرعان ما عادت مرة أخرى.

11- محمد بشير رئيس حى غرب، أكد على استمرار حملات المرافق بالتنسيق مع إدارة المرور وشرطة المرافق ومسؤولي الإشغالات بالوحدات المحلية لرفع وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لتسيير حركة المرور ومنع الاختناقات المرورية مع مراعاة البعد الإنساني للباعة الجائلين بناءً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على شن الحملات الدورية ورفع المخلفات والإشغالات من الطرق العامة والميادين الرئيسية.