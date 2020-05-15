وفاة أول حالة بفيروس كورونا في مستشفى العلمين للعزل

أعلن الدكتور محمد ظريف، مدير مستشفى العلمين النموذجي للحجر الصحى، وفاة مسنة بفيروس كورونا كانت تعاني من أمراض مزمنة.

وقال في تصريحات صحفية، اليوم، إن السيدة هي حالة الوفاة الوحيدة التي شهدتها المستشفى منذ بدء استقبال مرضى كورونا ووضع العلمين على خريطة مستشفيات العزل.

وأشار إلى أن جميع العاملين بالمستشفى تأثروا بحالة الوفاة، خاصة أن الفريق وضع هدفا أمامه منذ البداية وهو زيرو ضحايا، ونبذل قصارى جهدنا فى تقديم الخدمة الطبية اللازمة لجميع المرضى.

ولفت أن هذه الحالة توفت من بين 81 حالة مصابة استقبلتهم المستشفى حتى الآن، خرج أكثر من نصفهم تعافى وتحسن.

وتابع، تكفلت المستشفى بالغسل والتكفين وتجهيز الجثمان، وتولى فريق من الطب الوقائى عملية النقل للدفن بصحبة الأجهزة الأمنية لتسليمها لذويها فى القاهرة.