"سلمان للإغاثة" يوزع سلال غذائية على متضرري الفيضانات في الصومال

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حزمة من المساعدات الإغاثية للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت محافظة غورعيل بولاية جلمدغ في جمهورية الصومال، حيث جرى توزيع 400 سلة غذائية، تزن 36 طنًا، استفاد منها 2,400 فرد، بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية.

وأعرب مسؤولو وأعيان محافظة غورعيل عن شكرهم وتقديرهم للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على هذه المساعدات التي تسهم في تلبية احتياجات المتضررين.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد خصص 3,000 سلة غذائية للمتضررين من السيول في المحافظات التابعة لولاية جلمدغ يتم توزيعها على دفعات خلال الشهر الفضيل.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية و السورية والفلسطينية المتعففة والأكثر احتياجًا في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى توزيع 13,925 سلة غذائية رمضانية استفاد منها 69,625 فردا في محافظات: عمّان، وإربد، والكرك، والعقبة، والمفرق، والبلقاء، والزرقاء، والطفيلة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن وكذلك الأسر الأردنية المتعففة خلال شهر رمضان المبارك.

وفي إطار متوازي، سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 200 طن من التمور هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية النيجر.

وسلم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر تركي بن ناجي العلي لممثل وزارة الدفاع النيجرية هارون زيدي، في العاصمة نيامي.

كما سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 50 طنا من التمور هدية من المملكة العربية السعودية لجمهورية موزمبيق.