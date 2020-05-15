ولادة قيصرية ناجحة لمصابة بكورونا في لبنان

وسط الأنباء السلبية المحيطة بجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، رسمت قصة خاصة من لبنان الابتسامة، وأعادت الأمل، في غد أفضل.

وكان فريق طبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، أبطال هذه القصة، بعد أن أجروا عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بكورونا المستجد، تحت إجراءات احترازية مشددة في غرفة عمليات طوارئ "كوفيد 19"، بالتعاون مع فريق طب الأطفال والطاقم الطبي والتمريضي في طوارئ كورونا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وكانت المريضة قد نقلت إلى المستشفى بعد أن تم اكتشاف إصابتها بالوباء عن طريق الفحوصات الروتينية المتبعة التي يتم إجراؤها قبل الولادة.

وبحسب ما أكده الأطباء فإن "صحة المولود جيدة وقد أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللأزمة وتم وضعه بالعزل في قسم عناية الأطفال لحين التأكد من عدم إصابته بكورونا.

أما الأم فوضعها مستقر كذلك، وقد نقلت إلى غرفة العزل داخل المستشفى لوضعها تحت المراقبة الطبية ومتابعة حالتها من قبل الفرق الطبية المختصة.

وجاءت الأنباء السعيدة بعد قلق كبير، من ولادة الرضيع مصابا بكورونا المستجد، إلا أن الخبر السعيد جاء ليعطي الأمل للنساء الحوامل المصابين بالوباء.