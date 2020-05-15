تسجيل 5 إصابات جديدة بكورونا في لبنان.. والإجمالي 891 حالة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 891 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية "بي سي آر" التي أجريت في مطار رفيق الحريري الدولي "مطار بيروت" والمستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة.

وأشارت الوزارة – في بيان اليوم – إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 246 شخصا، موضحة أن هذا العدد من المتعافين تأكد في ضوء فحص الـ بي سي آر وظهور نتيجتين سلبيتين متتاليتين، وأن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 1330 فحصا.