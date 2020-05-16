4.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم

أعلنت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، أنه تم تسجيل 4,5 مليون إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة مركزة على دراسة 14 لقاحا محتملا ضد كورونا المستجد، مشيرا إلى أن بلاده ستسهم في توزيع أي مصل ناجح حال تطويره في أي دولة أخرى، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم، أمام البيت الأبيض، إن إدارته تتطلع إلى أن يتم تطوير اللقاح الناجح ضد فيروس كورونا المستجد حتى نهاية العام الحالي وربما أسرع.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن السلطات الأمريكية تركز اهتمامها حاليا على 14 لقاحا محتملا ضد الفيروس، مشيرا إلى أنها تعمل على تقليص هذه القائمة لحصر الأمصال الأكثر نجاعة.

وأشار ترامب إلى أن حكومة البلاد، تنوي الاستثمار في كل اللقاحات المرشحة الأساسية، مؤكدا مع ذلك أن الولايات المتحدة ستساعد في مجال توزيع أي لقاح فعال في حال تم تطويره في أي دولة أخرى.

وأعلن ترامب مرات عدة، أنه يتوقع أن تحصل الولايات المتحدة على لقاح ناجح ضد كورونا المستجد حتى نهاية 2020، فيما يستهدف البيت الأبيض لامتلاك 300 مليون جرعة خلال هذه الفترة مع التركيز على توزيعه بين السكان المسنين بالدرجة الأولى.

ونشرت منظمة الصحة العالمية قائمة تضم 83 لقاحا محتملا ضد كورونا المستجد، يجري العمل عليها في دول عدة، مشيرة إلى أن 6 أمصال دخلت مرحلة الاختبارات السريرية.

وأكدت جهات معنية معتبرة، أن عملية تصميم لقاح ناجح وبدء إنتاجه للاستخدام الجماعي ستتطلب وقتا أكثر، مشيرة إلى أن ذلك سيتم على الأرجح في أوائل أو أواسط العام 2021.

وأعلن وزير الصحة الأمريكي، أليكس عازار، اليوم، أمله في الوصول إلى لقاح ضد كورونا المستجد نهاية العام الجاري، وقال "نأمل أن يكون لدينا لقاح فعال ضد كورونا في نهاية العام"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

ويأتي هذا في وقت تجري عدة شركات ومنظمات رسمية من مختلف البلدان تجارب على حوالي 100 "علاج" ولقاح للفيروس المستجد، الذي رجحت منظمة الصحة العالمية ألا يختفي أبداً، وأن يرافق البشر كما غيره من الفيروسات، في أحدث تصريح لها مساء الأربعاء.

فيما أعلنت الوكالة الصحية التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، أن اللقاح ضد كوفيد-19 سيكون جاهزا خلال عام في "أفضل السيناريوهات".

وأوضحت الوكالة، أنه من الممكن أن يحصل لقاح على الموافقة خلال عام تقريبا، وفقا لسيناريو "متفائل".