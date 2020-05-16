بـ15 كابينة تعقيم.. استعدادات "مياه الشرب والصرف" لمواجهة كورونا بدمياط

أعلن المهندس محمد بدوي عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، توفير 15 "كابينة تعقيم" من مصنع حلوان الحربي 999 للآلات والمعدات، لمقار العمل للحفاظ على سلامة العاملين والمتعاملين مع الشركة، في إطار الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتتكون الكابينة، من جهاز يستخدمه الأفراد قبل دخولهم إلى المباني المختلفة، وتستخدم في تعقيم هؤلاء الأفراد سواء الأيدي أو الملابس والأجزاء الظاهرة من الجسم، للتخلص من أي ميكروبات أو بكتيريا أو فيروسات، وذلك قبل الدخول إلى المباني، لضمان عدم نقل العدوى، ولضمان التعقيم الكامل.

وأكد رئيس الشركة، العمل على تغطية جميع المواقع التابعة للشركة بدمياط، وكل مراكز خدمة العملاء والمحطات الكبرى، والدواوين العامة على مستوى الشركة، مع تدعيم أى مبنى يتبع الشركة، والاستعداد لعودة العمل بمراكز خدمة العملاء، مع أخذ جميع الاحتياطات الاحترازية، وتطبيق احتياطات السلامة والصحة المهنية.

وشاركت 6 سيارات نافوري، بسعة 15 ألف لتر محلول كلور، وكذلك عدد 20 جهاز محمول على الكتف بسعة 1000 لتر، لتعقيم جميع مواقع الشركة، والاشتراك فى جميع حملات التطهير، وتعقيم محافظة دمياط، بالاشتراك مع الوحدات المحلية والقوات المسلحة.