جيش الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت المصادر في البلدة، إن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز بكثافة، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق بينهم نساء وأطفال عولجوا ميدانيا.

وكفر قدوم هي قرية فلسطينية، تتبع محافظة قلقيلية شمال غربي للضفة الغربية المحتلة، وتقع على بعد 18 كيلومترا شرق مدينة قلقيلية باتجاه مدينة نابلس.