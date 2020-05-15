16 إصابة جديدة بكورونا في المغرب.. والإجمالي 6623 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية رصد 16 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6623 حالة.

وافادت وزارة الصحة المغربية في بيان اليوم، بأنّ عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، بلغ 73882 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، مؤكدة أنّه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب الفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 190 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 73 حالة شفاء جديدة، ليرتفع مجموع الحالات التي تعافت من الجائحة إلى 3383 حالة.