رئيس جامعة القناة تؤكد استمرار تنمية مهارات وقدرات العاملين بتدريبات عن بعد

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، استمرار الجامعة في تنمية مهارات وقدرات العاملين بصفة عامة و أعضاء هيئة التدريس بشكل خاص، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدى لتداعيات فيروس كورونا المستجد، مثمنة التجربة المتميزة لمركز تدريب أعضاء هيئة التدريس في إقامة البرامج التدريبية بنظام التعليم عن بعد.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية أن الدورة تم تنفيذها عبر منصة التعليم الإلكتروني.

وقالت الدكتورة عفاف عطية، إن الدورة شارك بها 30 متدربا من مختلف فئات أعضاء هيئة التدريس داخل وخارج الجامعة، مؤكدة أنه تم تقييمهم من خلال اختبار اختيار من متعدد في نهاية البرنامج، كما تضمن البرنامج العديد من الأنشطة التدريبية التفاعلية.

وتابعت انه تم إرسال المادة التدريبية لجميع المشاركين؛ والذين عبروا عن رضائهم عن جودة البرنامج وفعاليته، وأشارت إلى إن تنظيم المؤتمرات العلمية هي إحدى الدورات التي تتبع جدارة الإدارة والجودة.

وأضاف الدكتور أمير مهنا، المدرب المعتمد ومدير وحدة التحول الرقمي، مدير مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقائم بالتدريب خلال البرنامج إنه تناول مقدمة عن المؤتمرات العلمية والندوات، ورش العمل، وفوائد المؤتمرات، وتابع إنه تطرق لكيفية الإعداد للمؤتمر وتنظيمه أثناء انعقاده وبعد انتهائه وتقييمه، كذلك رعاة المؤتمر والشعارات والمنشورات و الأوسمة، ولجان المؤتمر ودور كل منها.