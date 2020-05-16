وصول طائرة أبوظبي لمطار مرسى علم وعلى متنها 157 مصريا

استقبل مطار مرسى علم الدولي طائرة مصر للطيران قادمة من أبو ظبي وعلى متنها 157 من المصريين العالقين بالكويت، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوي التي أقرتها الحكومة بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإعادة المصريين العالقين في الخارج.

كان مطار مرسي علم الدولي استقبل أمس الجمعة ثلاثة رحلات طيران قادمة من الدول العربية إحداهم قادمة من الرياض وعلى متنها 300 راكب من المصريين والأخرى طائرة مصر للطيران قادمة من مطار دبي وعلى متنها 298 مصريا والأخرى قادمة من مطار أبوظبي وعلى متنها 152 مصريا من العالقين بالإمارات.

كان في استقبال رحلات الطيران الاستثنائية مسؤولي مطار مرسى علم الدولي وأجهزة البحر الأحمر وفرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائى برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأكد دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريح صحفى لـ"الوطن" أن جميع المصريين العائدين من الخارج يخضعون لإجراءات الحجر الصحي لدى وصولهم بواسطة فرق طبية فور نزولهم من سلم الطائرة وإجراء التحاليل الفورية والفحوصات اللازمة والكشف الطبى على جميع الركاب وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يومًا في احد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم.