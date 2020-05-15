تقل 152 عالقا.. وصول طائرة الكويت لمطار مرسى علم

وصلت منذ قليل، مطار مرسى علم الدولي، طائرة مصر للطيران، قادمة من الكويت، على متنها 152 من المصريين العالقين بالكويت، وذلك ضمن رحلات الجسر الجوي التى أقرتها الحكومة المصرية، بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعادة المصريين العالقين في الخارج.

كان مطار مرسى علم الدولي، استقبل اليوم، رحلتان طيران، إحداهما قادمة من الرياض، على متنها 300 راكب من المصريين، والأخرى طائرة مصر للطيران قادمة من مطار دبي، على متنها ٢٩٨ مصري من العالقين بالإمارات.

كان في استقبال رحلات الطيران الاستثنائية، مسؤولو مطار مرسى علم الدولي، وأجهزة البحر الأحمر، وفرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى، برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأشار دكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن فرق طبية بالحجر الصحي بمطار مرسى علم، توقع الكشف الطبى على جميع الركاب، فور نزولهم من سلم الطائرة، وإجراء التحاليل الفورية والفحوصات اللازمة، والكشف الطبى على جميع الركاب، وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يومًا في أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسى علم.