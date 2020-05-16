صور.. معلومات عن مستشفى العلمين النموذجي للحجر الصحي

لم يطلق عليه مستشفى نموذجي من فراغ، لكن خدماته المتميزة وضعته فى هذا المستوى، فمستشفى العلمين، ولد عملاقا، ليس بالتخطيط الجيد له فقط، لكن بالإدارة الناجحة والفريق الطبى المتميز الذي يعمل به، حتى اشتهر مؤخرا بعاصمة الطب فى الساحل الشمالي.

ومنذ وضع مستشفى العلمين على خريطة مستشفيات الحجر، وبدأ استقبال حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى 20 إبريل الماضى، سابق الزمن لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، الذين يتوافدون عليه من مختلف المحافظات خاصة القاهرة الكبرى.

وتنشر "الوطن"، المعلومات الكاملة عن الرعاية الطبية الذي تقدمها مستشفى العلمين النموذجي للحجر الصحي.

- يضم ما يقرب من 130 من الأطقم الطبية وأطقم التمريض والفنيين والإداريين والأمن.

- استقبل 81 من مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال 25 يوما.

- غادره 58 فرد ما بين تماثل للشفاء وتحسن حالة.

- زيرو ضحايا من أهدافه خلال إعداد خطة تحويله لمستشفى عزل.

- يطبق معايير مكافحة العدوى من خلال "محمد حجازى" أحد المتخصصين المشرفين على خطة منع انتقال العدوى من المرضى إلى الأطقم الطبية والتمريض.

- يقدم بجانب العلاج الطبى لمرضى كورونا، رعاية خاصة بالأطفال، كما ينظم لهم ورش للرسم، وهدايا ولعب، ما يخفف الضغوط النفسية لديهم، ويجعلهم يرتبطون بالمستشفى.

- انخفاض عدد المحتجزين به من 81 إلى 22 مريض، يتلقون الرعاية الطبية المتميزة.