أبو بكر يشيد بعملية الجيش ضد العناصر التكفيرية بسيناء: تسلم الأيادي

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بجهود القوات المسلحة في سيناء، بعد الإعلان عن مقتل تكفيريين، وتفجير 4 أحزمة ناسفة بشمال سيناء، مؤكدًا أنه انتصار كبير، وضربة استباقية رائعة، وذلك خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض بشكل استثنائي على شاشة "extra news".

وقال "أبو بكر": "أعلم أن الحزن وقع أصعب، والآن يحق للمصريين الاحتفال بهذا الإنجاز، شوفوا القوات المسلحة بتعمل إيه.. تسلم إيد كل بطل ساهم في هذه العملية، لكل ضابط وقائد وعسكري، كتر خيرك وسلم إيدك وكل سنة وأنت طيب.. لكل من ساهم في هذه العملية، وتخليصنا من الخنازير تسلم الأيادي".

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، نشر بيانًا أكد فيه أنه استمرارا لجهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب وبناءاً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية.

وأوضح أن العملية أسفرت عن مقتل 7 تكفيريين تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آلية، والقضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعاً .

كما تم ضبط عربة دفع رباعي وعدد 3 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة وضبط وتفجير 4 حزام ناسف، فضلا عن ضبط 3 بندقية آلية وبندقية قناصة و3 مسدس 9مم و21 خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة و12 تليفون محمول أنواع و4 جهاز لاسلكي و5 شدة ميدانية، وهذا ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن.