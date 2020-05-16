تورتة بعلم مصر.. حفلة وداع نزلاء بالحجر الصحي في أحد فنادق مرسى علم

أعدت إدارة أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، حفلة لوداع المصريين ومشاركتهم فرحتهم بمناسبة انتهاء فترة الحجر الصحي، وعودتهم إلى أهاليهم سالمين، وتم عمل تورتة كبيرة خصيصا لهذه المناسبة، تحمل علم مصر، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من العصائر الطازجة، والحلويات الشرقية والغربية.

وأوضح عاطف عثمان مدير عام أحد الفنادق السياحية، أن إدارة الفندق، حرصت على تنظيم حفلة لوداع المصريين من نزلاء الفندق، ومشاركتهم الفرحة بانتهاء الحجر الصحي، لافتًا إلى أنه تم إعداد تورتة كبيرة خصيصا لهذه المناسبة، تحمل علم مصر.

وأكد عثمان، أنه تم مراعاة الإجراءات الاحترازية في إعداد الحفل، بإقامته في أحد الأماكن المفتوحة ذات المساحة الواسعة، وتم وضع الكراسي متباعدة عن بعض، ولاقت الفكرة إشادة الجميع، وأعربوا عن سعادتهم بالإجراءات التي أخذتها الدولة، لتسيير رحلات لإجلاء هم من الخارج.

وأشار حاتم بهجت، أحد المصريين العائدين من أوكرانيا من نزلاء فندق الحجر الصحي بمرسى علم، في حديث لـ"الوطن"، إلى أن التصرف الذي سلكته الدولة المصرية، بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين في الخارج، هو تصرف دول عظمى، مشيدا بالإجراءات الوقائية المتبعة منذ وصولهم مطار مرسى علم، وحسن المقابلة، والمعاملة الجيدة بفندق الإقامة، قائلا: طلباتنا كلها كانت مُجابة.

كان غادر مساء أمس الجمعة، 164 مصري فنادق الحجر الصحي بمرسى علم من العائدين من أوكرانيا، وذلك بعد انتهاء فترة 14 يوم الحجر الصحي، الذين كانوا عالقين بأوكرانيا، وتم حجزهم بفنادق الحجر الصحي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكشف أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، أن فنادق مرسى علم، استقبلت حتى الآن، ما يقرب من سبعة آلاف وخمسمائة مصري من العالقين بالخارج، على متن 43 رحلة طيران استثنائية، لإعادة المصريين العالقين في الخارج من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية، ووضعهم بعدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسى علم، تحت إشراف طبي كامل لمدة 14 يومًا، وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.