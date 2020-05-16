أديب: "الإخوان بيرجعونا لأيام أفغانستان.. يلموا فلوسنا ويوزعوها عليهم"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن جماعة الإخوان، لها هدف من فتوى أصدرتها بعدم جواز إخراج المصريين بالخارج زكاتهم في مصر، وأن عليهم أن يخرجوها في البلدان الذين يقيمون فيها، موضحًا أن الإخوان يريدون أن يتقاضوا رواتب في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا وقطر، "الإخوان عاوزين يستولوا على أموال المصريين في الخارج، ويرجعوا بقى لأيام افغانستان، لما الصندوق يتملى يفتحوا يوزعوه على نفسهم".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "Mbc مصر": "لو شخص هيبعت لأسرته أو أحد أقاربه الزكاة، هيكون عارف هو بيعمل ايه، وعارف زكاته وأمواله رايحه لمين، كل واحد عارف مشكلة قريته وعارف عائلته، كل واحد أدرى ببلده وأدرى بناسه"، موضحًا أن الدولة الوحيدة التي يتم استخدام فيروس كورونا ضدها لإضرارها اقتصاديا هي مصر، ويحدث ذلك من جماعة الإخوان.

وأوضح الإعلامي، إلى أن الدولة لم تتأخر قط عن أبناءها في الخارج، ومن يريد العودة يتم عودته، فهناك رحلات يومية تعود إلى مصر محملة بالمصريين العالقين، ويتم استقبالهم في أماكن جيدة للغاية، كما يتم متابعتهم صحيًا فضلًا عن متابعة أوضاعهم في الخارج، "الناس بترجع بالألاف، اللي عاوز يرجع بيرجع".