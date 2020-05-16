رئيس "الوطنية للطرق": السيسي وجه بزيادة حارات بوابات طريق السويس

كشف اللواء مجدي أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، تفاصيل زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطريق "السويس- القاهرة"، أمس الجمعة، بعد الزحام الذي شهده الطريق أول أمس الخميس، موضحًا أن السيسي، حريص كل الحرص على مصلحة المواطن، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر".

وأضاف "أنور"، أنه لا يوجد شيء يشعر به المواطن المصري، إلا الرئيس عبدالفتاح السيسي يأخذ إجراء على الفور، مؤكدًا أن السيسي زار بوابة كارتة طريق السويس، لبحث أسباب الأزمة والزحام، وتفقد المكان، ولم يعلم أحد بذلك، ووجه بزيادة عدد الحارات والمنافذ، لتحقيق السيولة المرورية، والتخفيف من تكدس السيارات.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان لديه ملاحظات على كارتة طريق السويس، أهمها اتساع الطريق، وأعطى توجهات بالتوسعة، وقال "احنا بنضيق على نفسنا ليه، ما نعمل 25 حارة، احنا بنرسم لقدام، وبنعمل لمصر الحديثة، وخدمتي هي خدمة المواطن"، موضحًا أن زيارة السيسي تأتي للوقوف على الوضع، وأمر باتخاذ كل الإجراءات التى تصب فى مصلحة المواطن.