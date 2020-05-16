طقس غير مستقر يبدأ اليوم.. شديد الحرارة وسيول ورياح تصل لحد العاصفة

نشر الدكتور وحيد سعودي؛ خبير الأرصاد والتحاليل الجوية، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أنّه من يستمر ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة، متوقعا أن يسود طقس بين الحار وشديد الحرارة خلال ساعات النهار ويكون معتدلا ليلًا.

وأضاف "سعودي"، أنّه ما زالت فرص سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية، قائمة على كل محافظات الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وعلى سيناء والغردقة ورأس غارب على مدار الأسبوع الحالي، خاصة اليوم وغدًا، وكذا يوم الخميس القادم الموافق 21 مايو، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة خلال باقي أيام الأسبوع.

حالة الطقس على القاهرة الكبرى

أما بالنسبة للقاهرة الكبرى وبعض محافظات الوجه البحري، فهناك احتمال لسقوط أمطار خفيفة وغير رعدية لتنعدم فرص سقوطها على أي مناطق أخرى، فضلًا عن فرص لنشاط الرياح فقط على المدن والمحافظات المعنية بسقوط الأمطار الغزيرة فيها بسبب تكون السحب الركامية والرعدية.

وأوضح خبير الأرصاد، إلى أنّه من المتوقع أن تتحول كميات الأمطار الغزيرة إلى سيول على المناطق المعنية نظرًا للطبيعة الجغرافية فيها، ومن المتوقع أيضًا أن تصل سرعة الرياح لحد العاصفة بسبب تكون السحب الرعدية والركامية.

وبداية من الأسبوع المقبل من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا طفيفًا بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات لتقترب درجات الحرارة من معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.

وقدّم "سعودي"، بعض النصائح لمحافظات الصعيد والمدن المطلة على البحر الأحمر، أهمها القيادة بهدوء على الطرق وعدم مزاولة الأنشطة البحرية فوق مسطح البحر الأحمر، وعدم الاقتراب من الأجسام المعدنية أثناء حدوث ظاهرتي البرق والرعد، والابتعاد عن أسلاك الكهرباء المكشوفة.

وشدد "سعودي"، على عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة والتعجيل بوقت الإفطار وتأخير وقت السحور، وشرب المياه والسوائل والعصائر الطازجة بقدر المستطاع، والابتعاد عن الحلويات الشرقية.