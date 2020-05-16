برلماني: القليوبية تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا بينهم طفلة تبلغ 6 أشهر

قال أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن محافظة القليوبية سجلت اليوم 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم طفلة تبلغ من العمر 6 أشهر.

وأوضح النائب، في بيانه، على صفحته بموقع "فيس بوك" أنه من بين الحالات 6 بقرى مركز بنها لموظف، 34 سنة، بكفر فرسيس وصاحبة محل، 39 سنة، بقرية ورورة، وموظف بالمعاش، 65 سنة، بقرية الرملة، وموظفة بمصنع ملابس، 30 سنة، بمنية السباع، وموظف، 57 سنة، بورورة، وعامل، 50 سنة، بالرملة، وحالة لعامل بالمعاش، 61 سنة، بمساكن الموالح في بنها.

وأكمل: "كما توجد حالتين بمركز طوخ لسيدة تبلغ من العمر 23 سنة بقرية أجهور الكبرى، وموظف بكفر العمار، و3 حالات بمركز قليوب لربة منزل، 35 سنة، بطنان وطفلتها 6 أشهر وربة منزل 46 سنة ببلقس وموظف بميت حلفا.

واستطرد: "يوجد حالتين بمركز القناطر لسائق يبلغ من العمر، 58 سنة، وموظف، 49 سنة، بقرية بهادة و3 حالات بالخصوص لعامل لديه، 23 سنة، وربة منزل، 45 سنة، بشارع المدينة المنورة وسائق وحالتين بمركز الخانكة لموظف يبلغ، 49 سنة، بسرياقوس وسيدة، 39 سنة، بأبوزعبل و3 حالات لعاملين يبلغون 32 سنة و25 سنة وربة منزل 28 سنة، بمدينة الفتح شارع أبوعوف قسم شبرا ثان، وحالة لممرضة بصحة عثمان من أم بيومي شبرا، و5 حالات لربة منزل، 46 سنة، عزبة رستم شبرا ثان، وسيدة 54 سنة بمسطرد وعاملة 43 سنة بعزبة رستم، وموظف 47 سنة بعزبة الجبلاوي وسيدة 49 سنة، بمدينة ابن الحكم أول شبرا".